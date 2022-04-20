«Ювентус» — «Фиорентина»: счет 2:0, обзор голов

Федерико Бернардески Фото: globallookpress.com
Туринцы выиграли 2:0 благодаря дублю Федерико Бернардески.
Футбол. Италия. Кубок
Ювентус — Фиорентина 2:0
Голы: 1:0 Федерико Бернардески (32'), 2:0 Данило (90 + 4') Ювентус: Маттиа Перин, Маттиа Де Шильо (Хуан Куадрадо, 79'), Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Федерико Бернардески (Джорджо Кьеллини, 82'), Денис Закария, Данило, Адриен Рабьо, Душан Влахович (Мойзе Кин, 83'), Альваро Мората (Пауло Дибала, 66') Фиорентина: Николас Гонсалес, Артур Кабрал, Жонатан Иконе (Кшиштоф Пёнтек, 79'), Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 63'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 46'), Альфред Дункан (Юссеф Мале, 79'), Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес Куарта, Лоренцо Венути (Хосе Мария Кальехон, 69'), Бартломей Дронговский Предупреждения: Маттиа Де Шильо (45 + 2'), Лукас Мартинес Куарта (72')
«Бьянконери» победили во Флоренции с минимальным счетом 1:0. В общей сложности за 2 поединка счет составил 3:0 в пользу хозяев.
В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Интером», который разгромил «Милан».