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    «Ювентус» во второй раз обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

    «Ювентус» — «Фиорентина»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Фиорентина
    «Ювентус» и «Фиорентина» встречались 20 апреля на стадионе «Альянц» в Турине в рамках второго полуфинального поединка Кубка Италии.

    Федерико Бернардески
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    Федерико Бернардески

    Туринцы выиграли 2:0 благодаря дублю Федерико Бернардески.

    Футбол. Италия. Кубок
    Ювентус — Фиорентина 2:0
    Голы: 1:0 Федерико Бернардески (32'), 2:0 Данило (90 + 4') Ювентус: Маттиа Перин, Маттиа Де Шильо (Хуан Куадрадо, 79'), Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Федерико Бернардески (Джорджо Кьеллини, 82'), Денис Закария, Данило, Адриен Рабьо, Душан Влахович (Мойзе Кин, 83'), Альваро Мората (Пауло Дибала, 66') Фиорентина: Николас Гонсалес, Артур Кабрал, Жонатан Иконе (Кшиштоф Пёнтек, 79'), Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 63'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 46'), Альфред Дункан (Юссеф Мале, 79'), Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес Куарта, Лоренцо Венути (Хосе Мария Кальехон, 69'), Бартломей Дронговский Предупреждения: Маттиа Де Шильо (45 + 2'), Лукас Мартинес Куарта (72')

    «Бьянконери» победили во Флоренции с минимальным счетом 1:0. В общей сложности за 2 поединка счет составил 3:0 в пользу хозяев.

    В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Интером», который разгромил «Милан».

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