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    Жамалетдинов вернулся в общую группу «Уфы», он не играл с августа

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    Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.

    Тимур Жамалетдинов
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    Тимур Жамалетдинов

    24-летний футболист не играл за команду из столицы Башкортостана с августа 2021 года. Последний раз на поле Жамалетдинов появлялся в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2), который проходил 26 августа.

    Жамалетдинов стал игроком «Уфы» летом 2020 года, перейдя из московского ЦСКА за € 250 тыс. Нападающий является воспитанником армейского клуба, он перешёл в академию команды в 13 лет. С 2003 по 2010 год Жамалетдинов выступал за академию «Локомотива».

    Всего за «Уфу» форвард в 37 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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