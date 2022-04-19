«Балтика» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

Московскоеназвало стартовый состав на четвертьфинальный матч Кубка России против, который пройдет в Калининграде.

«Балтика»: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин, Попов, Альшин, Кашчелан, Кузьмин, Клёнкин, Барсов, Максименко.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Балтики» — 7.10, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.