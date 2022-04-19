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    Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч против «Балтики»

    «Балтика» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Московское «Динамо» назвало стартовый состав на четвертьфинальный матч Кубка России против «Балтики», который пройдет в Калининграде.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Балтика»: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин, Попов, Альшин, Кашчелан, Кузьмин, Клёнкин, Барсов, Максименко.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «Балтики» — 7.10, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

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