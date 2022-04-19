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    «Динамо» не будет иметь трудностей в Калининграде?

    «Балтика» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Кубок России, 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В вторник, 19 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России «Балтика» сыграет против московского «Динамо». Встреча пройдет в Калининграде, начало — в 20:00 по мск. «Балтика» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» свое выступление в данном Кубке России начала с групповой стадии, где минимально одолела в гостях 2:1 «Саранск» и по пенальти уступила «Химкам», но заняла первое место и вышла в плей-офф.

    И на первой стадии игр на вылет клубу из Калининграда повезло с соперником, которым стала второлиговая «Чайка». И ее представитель ФНЛ дома разгромил со счетом 3:0.

    Что касается чемпионата, то «балтийцы» там могут зацепиться за плей-офф. Сейчас они идут на седьмой строке в турнирной таблице, уступая четыре балла четвертой позиции.

    Календарь и таблица ФНЛ

    К данной игре «Балтика» подходит с 3-матчевой победной серией, где даже не пропускала. На выходных она в гостях одолела 2:0 «Олимп-Долгопрудный».

    «Динамо»

    «Динамо» также начало свое выступление с групповой стадии, где поочередно на выезде разгромило ставропольское «Динамо» 6:0 и «Оренбург» 3:0, и заняло первое место.

    В 1/8 финала московский коллектив не испытал в родных стенах проблем с «Нижним Новгородом», разгромив его со счетом 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В РПЛ «бело-голубые» ведут с «Зенитом» борьбу за золотые награды. На данный момент они находятся на второй позиции, отставая от питерского клуба на три пункта.

    Москвичи тоже выиграли свои последние три игры без пропущенных мячей. Накануне они дома без проблем справились с «Ахматом» — 2:0.

    Последний раз в Кубке эти команды играли между собой в 2016 году. И тогда «динамовцы» одолели «балтийцев» на их поле только в овертайме — 3:1.

    Прогноз и ставка на «Балтика» — «Динамо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.53, победа «Балтики» — 7.50, ничья — 4.38.

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    Проход: «Динамо» — 1.30; «Балтики» — 4.80.

    «Динамо» явно сильнее своего предстоящего противника, да и настроено выиграть этот трофей. В общем, прогнозируем викторию гостей в основное время и ждем, что они пробьют фору в -1.

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    «Балтика» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» не будет иметь трудностей в Калининграде?
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