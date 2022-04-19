Мончи не исключил, что «Севилья» выкупит Марсьяля у «МЮ»

Спортивный директор «Севильи»высказался о возможности полноценного трансфера французского нападающего, который находится в испанском клубе на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Его аренда обошлась дешевле, чем вы думаете, но сумма трансфера всё равно довольно большая. Речь идёт о € 6-7 млн. К сожалению, трудно анализировать игру Марсьяля, когда он был травмирован, а теперь он снова травмировался.

Я не исключаю возможности его полноценного трансфера, нам есть что обсудить с игроком в конце сезона», — приводит слова Мончи Daily Mail.

Ожидается, что скоро в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет утверждён Эрик тен Хаг. По информации источника, французский нападающий не входит в планы нового наставника «МЮ».