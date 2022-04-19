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    Мончи не исключил, что «Севилья» выкупит Марсьяля у «МЮ»

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    Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о возможности полноценного трансфера французского нападающего Антони Марсьяля, который находится в испанском клубе на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    «Его аренда обошлась дешевле, чем вы думаете, но сумма трансфера всё равно довольно большая. Речь идёт о € 6-7 млн. К сожалению, трудно анализировать игру Марсьяля, когда он был травмирован, а теперь он снова травмировался.

    Я не исключаю возможности его полноценного трансфера, нам есть что обсудить с игроком в конце сезона», — приводит слова Мончи Daily Mail.

    Ожидается, что скоро в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет утверждён Эрик тен Хаг. По информации источника, французский нападающий не входит в планы нового наставника «МЮ».

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