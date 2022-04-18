ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиБарселона — Кадис. Онлайн
  • 22:15
    • Тарасенко получил первую звезду недели в НХЛ
  • 22:05
    • «Наполи» упустил победу над «Ромой»
  • 19:34
    • Объявлена символическая сборная 25 тура РПЛ по версии WhoScored
  • 19:28
    • ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финальной серии
  • 17:50
    • Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира в Белграде
    Все новости спорта

    «Наполи» упустил победу над «Ромой»

    «Наполи» — «Рома»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Рома
    В последнем матче 33 тура Серии А «Наполи» принимал «Рому» в Неаполе. Игра закончилась вничью 1:1.

    Лоренцо Инсинье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Инсинье

    На 11 минуте хозяева вышли вперед после гола Лоренцо Инсинье с пенальти.

    На первой добавленной минуте второго тайма форвард Стефан Эль-Шаарави позволил «Роме» избежать поражения.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Рома 1:1
    Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (11'), 1:1 Стефан Эль-Шаарави (90 + 1') Наполи: Алекс Мерет, Алессандро Дзаноли, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Пётр Зелиньски, 56'), Фабиан (Диего Демме, 68'), Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 68'), Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 83'), Лоренцо Инсинье (Жуан Жесус, 83') Рома: Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло (Felix Afena-Gyan, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 75'), Сержиу Оливейра (Жордан Верету, 75'), Бриан Кристанте (Генрих Мхитарян, 46'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини (Карлес Перес, 84'), Руй Патрисиу Предупреждения: Бриан Кристанте (17'), Калиду Кулибали (37'), Алессандро Дзаноли (52'), Ирвин Лосано (63'), Лоренцо Инсинье (64'), Николо Дзаньоло (71') Удаление: Даниэл Фузато (78')

    «Наполи» с 67 очками занимает 3 место в таблице. У «Ромы» 58 пунктов. Она идет пятой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Динамо» не будет иметь трудностей в Калининграде?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тим — Миллман
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры