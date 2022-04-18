«Наполи» — «Рома»: счет 1:1, обзор голов

Лоренцо Инсинье Фото: globallookpress.com
На 11 минуте хозяева вышли вперед после гола Лоренцо Инсинье с пенальти.
На первой добавленной минуте второго тайма форвард Стефан Эль-Шаарави позволил «Роме» избежать поражения.
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Рома 1:1
Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (11'), 1:1 Стефан Эль-Шаарави (90 + 1') Наполи: Алекс Мерет, Алессандро Дзаноли, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Пётр Зелиньски, 56'), Фабиан (Диего Демме, 68'), Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 68'), Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 83'), Лоренцо Инсинье (Жуан Жесус, 83') Рома: Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло (Felix Afena-Gyan, 86'), Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 75'), Сержиу Оливейра (Жордан Верету, 75'), Бриан Кристанте (Генрих Мхитарян, 46'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини (Карлес Перес, 84'), Руй Патрисиу Предупреждения: Бриан Кристанте (17'), Калиду Кулибали (37'), Алессандро Дзаноли (52'), Ирвин Лосано (63'), Лоренцо Инсинье (64'), Николо Дзаньоло (71') Удаление: Даниэл Фузато (78')
«Наполи» с 67 очками занимает 3 место в таблице. У «Ромы» 58 пунктов. Она идет пятой.