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    Куртуа: «Реал» не был согласен на ничью с «Севильей»

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о матче 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «"Севилья" — команда, которая пропускает мало голов, и три гола во втором тайме — это очень показательно. Мы знали, что забитый гол вернет нас в игру, и мы верили до конца. Это соперник, которого всегда трудно обыграть на его стадионе, и то, что мы сделали это здесь, очень много значит.

    Во втором тайме мы больше прессинговали. В первом мы играли не очень хорошо, но затем у нас был отличный второй тайм, мы не согласились на 2:2 и выиграли», — цитирует Куртуа официальный сайт «сливочных».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Севилья» с 60 баллами занимает третью позицию.

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