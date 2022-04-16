«Ман Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 1/2 финала Кубка Англииодержал гостевую победу над— 3:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли мерсисайдцы. Робертсон с углового навесил в центр штрафной, Конате выиграл борьбу у Аке и головой вколотил мяч под перекладину.

На 17-й минуте грубейшая ошибка голкипера «Сити» привела ко второму голу. Стоунз сделал пас назад, Стеффен замешкался во вратарской, Садио Мане пошёл в подкат и внёс мяч в сетку.

Счет стал крупным на 45-й минуте. Мерсисайдцы устроили перепас возле штрафной, Тьяго сделал мягкую скидку на Мане, который положил корпус и засадил мяч в ближний угол.

«Сити» отыграл один мяч на 47-й минуте. Фернандиньо прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Жезус легко ушёл от Фабиньо и сделал скидку в центр на Грилиша, который вколотил мяч в верхний угол ворот.

А в компенсированное время Марез на фланге убежал от Робертсона, дошёл до вратарской «Ливерпуля» и пробил с острого угла. Алисон ногой отразил, но Бернарду Силва добил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Сити — Ливерпуль 2:3 Голы: 0:1 Ибраима Конате (9'), 0:2 Садио Мане (17'), 0:3 Садио Мане (45'), 1:3 Джек Грилиш (47'), 2:3 Бернарду Силва (90 + 1') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Жоау Канселу, Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Филип Фоден, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 83'), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг Ливерпуль: Луис Диас (Роберто Фирмино, 85'), Садио Мане (Диогу Жота, 85'), Мохамед Салах, Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 87'), Фабиньо, Наби Кейта (Джордан Хендерсон, 73'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Габриэл Жезус (28'), Фабиньо (37'), Наби Кейта (48'), Фернандиньо (57'), Садио Мане (61')

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Челси» — «Кристал Пэлас».