«Ман Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли мерсисайдцы. Робертсон с углового навесил в центр штрафной, Конате выиграл борьбу у Аке и головой вколотил мяч под перекладину.
На 17-й минуте грубейшая ошибка голкипера «Сити» привела ко второму голу. Стоунз сделал пас назад, Стеффен замешкался во вратарской, Садио Мане пошёл в подкат и внёс мяч в сетку.
Счет стал крупным на 45-й минуте. Мерсисайдцы устроили перепас возле штрафной, Тьяго сделал мягкую скидку на Мане, который положил корпус и засадил мяч в ближний угол.
«Сити» отыграл один мяч на 47-й минуте. Фернандиньо прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Жезус легко ушёл от Фабиньо и сделал скидку в центр на Грилиша, который вколотил мяч в верхний угол ворот.
А в компенсированное время Марез на фланге убежал от Робертсона, дошёл до вратарской «Ливерпуля» и пробил с острого угла. Алисон ногой отразил, но Бернарду Силва добил мяч в сетку.
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Челси» — «Кристал Пэлас».