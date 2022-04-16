Колосков: «Зенит» — явный фаворит, но это не значит, что «Урал» беспомощная команда

Почетный президент РФСподелился ожиданиями от матча междув 25-м туре РПЛ.

«Конечно же, Зенит» обязан побеждать в этом матче. С учетом его состава, превосходящем по мастерству «Урал». Но это не значит, что «Урал» беспомощная команда. Они тоже умеют играть в футбол. «Зенит» явный фаворит.

Будет ли давить на «Зенит» вчерашняя победа «Динамо»? У каждой команды своя цель. У «Зенита» она одна — чемпионство. Поэтому петербуржцам просто нужно забирать свои очки и все. Все остальное интересует во вторую очередь. Это ведь спорт. Задача на каждый матч: только побеждать«, — приводит слова Колоскова "Чемпионат".

Матч "Зенит" — "Урал" пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч "Зенит" — "Урал".