ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»
  • 12:55
    • СМИ: Зидан — приоритет «ПСЖ» на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Колосков: «Зенит» — явный фаворит, но это не значит, что «Урал» беспомощная команда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Урал РПЛ Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Уралом» в 25-м туре РПЛ.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Конечно же, Зенит» обязан побеждать в этом матче. С учетом его состава, превосходящем по мастерству «Урал». Но это не значит, что «Урал» беспомощная команда. Они тоже умеют играть в футбол. «Зенит» явный фаворит.

    Будет ли давить на «Зенит» вчерашняя победа «Динамо»? У каждой команды своя цель. У «Зенита» она одна — чемпионство. Поэтому петербуржцам просто нужно забирать свои очки и все. Все остальное интересует во вторую очередь. Это ведь спорт. Задача на каждый матч: только побеждать«, — приводит слова Колоскова "Чемпионат".

  • Семак: «Урал» умеет обороняться и качеством, и количеством
  • Читайте по теме

    • Матч "Зенит" — "Урал" пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч "Зенит" — "Урал".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» снова будет доминировать в матче с «Ливерпулем»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отправит ли «Спартак» в отставку Слуцкого?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ЦСКА добудет три очка в Уфе?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры