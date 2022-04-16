«Зенит»
Питерцы лидируют в чемпионате, и не намерены сдавать чемпионских позиций. Вот только гандикап от «Динамо» составляет всего-то три очка.
Вот только у лидера атак «Зенита» Артема Дзюбы сбился прицел. Форвард все никак не может забить, и это продолжается уже полтора месяца.
Коэффициенты матча Зенит — Урал
А вот предыдущий тур для «Зенита» сложился вполне успешно. Питерцам удалось добыть победу над «Ахматом» (0:2).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Матчи против «Урала» для питерцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух паритетах.
«Урал»
Эта команда борется за сохранение прописки в классе сильнейших. На текущий момент «Урал» занимает 14 место.
Главным бичом команды является атака. В 24 матчах екатеринбуржцы забили всего 15 мячей — меньше всех в РПЛ!
Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды крайне тяжело. Поражения чередуются с ничьими, и «Урал» все увязает в опасной зоне.
Вот и минувший тур успешным не назовешь. Дома команда минимально уступила «Крыльям Советов».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Урал» — за 18.00.
«Зенит»
Весной «Урал» выглядит крайне неубедительно.
Питерцы не позволят себе роскоши терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 2.46.