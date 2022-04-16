«Зенит» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы лидируют в чемпионате, и не намерены сдавать чемпионских позиций. Вот только гандикап от «Динамо» составляет всего-то три очка.

Вот только у лидера атак «Зенита» Артема Дзюбы сбился прицел. Форвард все никак не может забить, и это продолжается уже полтора месяца.

Коэффициенты матча Зенит — Урал 1 1.18 X 6.80 2 17.00 Ставка

А вот предыдущий тур для «Зенита» сложился вполне успешно. Питерцам удалось добыть победу над «Ахматом» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против «Урала» для питерцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух паритетах.

«Урал»

Эта команда борется за сохранение прописки в классе сильнейших. На текущий момент «Урал» занимает 14 место.

Главным бичом команды является атака. В 24 матчах екатеринбуржцы забили всего 15 мячей — меньше всех в РПЛ!

Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды крайне тяжело. Поражения чередуются с ничьими, и «Урал» все увязает в опасной зоне.

Вот и минувший тур успешным не назовешь. Дома команда минимально уступила «Крыльям Советов».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Урал» — за 18.00.

«Зенит» наверняка активно сыграет в атаке .

Весной «Урал» выглядит крайне неубедительно.

Питерцы не позволят себе роскоши терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 2.46.