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    «Зенит» разнесет аутсайдера

    «Зенит» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, РПЛ, 16 апреля 2022 года

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    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Питерцы лидируют в чемпионате, и не намерены сдавать чемпионских позиций. Вот только гандикап от «Динамо» составляет всего-то три очка.

    Вот только у лидера атак «Зенита» Артема Дзюбы сбился прицел. Форвард все никак не может забить, и это продолжается уже полтора месяца.

    Коэффициенты матча Зенит — Урал

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    А вот предыдущий тур для «Зенита» сложился вполне успешно. Питерцам удалось добыть победу над «Ахматом» (0:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против «Урала» для питерцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух паритетах.

    «Урал»

    Эта команда борется за сохранение прописки в классе сильнейших. На текущий момент «Урал» занимает 14 место.

    Главным бичом команды является атака. В 24 матчах екатеринбуржцы забили всего 15 мячей — меньше всех в РПЛ!

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    • Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды крайне тяжело. Поражения чередуются с ничьими, и «Урал» все увязает в опасной зоне.

    Вот и минувший тур успешным не назовешь. Дома команда минимально уступила «Крыльям Советов».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Урал» — за 18.00.

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    «Зенит» наверняка активно сыграет в атаке.

    Весной «Урал» выглядит крайне неубедительно.

    Питерцы не позволят себе роскоши терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -2.5 с коэффициентом 2.46.

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    «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» разнесет аутсайдера
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