Иммобиле хочет завершить карьеру в сборной Италии

Нападающийпринял решение завершить карьеру в сборной Италии, сообщает Football Italia.

Товарищеская игра сборной Италии против Аргентины (1 июня) станет последней для 32-летнего форварда.

Иммобиле принял такое решение после критики болельщиков из-за поражения от Северной Македонии в стыковом турнире квалификации ЧМ (0:1).

Фанаты «Скуадра Адзурра» обвиняли нападающего в том, что он не играет в национальной команде так, как это делает в клубе.

Иммобиле сыграет за Италию против Аргентины только в том случае, если главный тренер Роберто Манчини сможет его убедить надеть футболку национальной команды в последний раз.