Нойер: «Бавария» не боится ответной игры с «Вильярреалом»

Вратарь «Баварии»высказался об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Напомним, что первая встреча команд в Испании завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 0:1.

«У нас в команде много амбициозных футболистов. Не стоит легкомысленно относиться к нам после поражения в первом круге. Мы по-прежнему сохраняем веру. Наша судьба в наших руках.

"Вильярреал" силен в контратаках. Мы хотим показать все, на что способны. У нас будет поддержка трибун. Мы знаем, каково это — играть в плей-офф после поражения в первом матче. Мы не боимся», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между командами в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.