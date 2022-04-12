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    Мюнхенцы дома возьмут реванш у «подводников»

    «Бавария» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.20) на Лигу чемпионов 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Вильярреал»
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    Роберт Левандовский
    12 апреля в Мюнхене на «Альянц Арена» немецкая «Бавария» сыграет против испанского «Вильярреала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало намечено на 22:00 по мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Бавария»

    Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в Испании, принес минимальную победу «Вильярреалу» со счетом 1:0. Причем хозяева провели и второй гол, но он был отменен ВАР.

    «Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.

    Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.

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    В чемпионате Германии коллектив Юлиана Нагельсмана мчится к очередной Серебряной Салатнице. На выходных «Бавария» дома скромно одолела «Аугсбург» 1:0, проведя единственный мяч с пенальти.

    «Вильярреал»

    На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».

    За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.

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    • В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.

    В чемпионате Испании «Вильярреал» идет на седьмой строке, уступая пять баллов шестой позиции. На выходных он дома расписал мировую с «Атлетиком» 1:1, пропустив первыми в этом поединке.

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    • До этого данные клубы встречались в ЛЧ в сезоне 2011/12. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.27.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.60.

    «Бавария» и на предыдущей стадии плохо провела выездной матч, но дома смогла просто уничтожить соперника. Прогнозируем, что и на этот раз мюнхенцы повторят данный сценарий, выиграв уверенно в родных стенах и пройдут дальше.

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    «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. Мюнхенцы дома возьмут реванш у «подводников»
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