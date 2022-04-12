12 апреля в Мюнхене на «Альянц Арена» немецкая «Бавария» сыграет против испанского «Вильярреала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало намечено на 22:00 по мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в Испании, принес минимальную победу «Вильярреалу» со счетом 1:0. Причем хозяева провели и второй гол, но он был отменен ВАР.

«Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.

Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал 1 1.25 X 6.40 2 11.00 Ставка

На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Германии коллектив Юлиана Нагельсмана мчится к очередной Серебряной Салатнице. На выходных «Бавария» дома скромно одолела «Аугсбург» 1:0, проведя единственный мяч с пенальти.

«Вильярреал»

На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».

За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.

В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.

В чемпионате Испании «Вильярреал» идет на седьмой строке, уступая пять баллов шестой позиции. На выходных он дома расписал мировую с «Атлетиком» 1:1, пропустив первыми в этом поединке.

Сумеет ли «Вильярреал» избежать разгрома на «Альянц Арене»? Прогноз на «Бавария» — «Вильярреал»

До этого данные клубы встречались в ЛЧ в сезоне 2011/12. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.27.

На викторию «Вильярреала» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.60.

«Бавария» и на предыдущей стадии плохо провела выездной матч, но дома смогла просто уничтожить соперника. Прогнозируем, что и на этот раз мюнхенцы повторят данный сценарий, выиграв уверенно в родных стенах и пройдут дальше.