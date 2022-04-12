«Бавария»
Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в Испании, принес минимальную победу «Вильярреалу» со счетом 1:0. Причем хозяева провели и второй гол, но он был отменен ВАР.
«Бавария» сверхуверенно провела групповую стадию турнира, выиграв все шесть проведенных встреч у «Бенфики», «Барселоны» и киевского «Динамо» с общим счетом 22:3.
Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал
На первом этапе плей-офф мюнхенскому клубу противостоял австрийский «РБ Зальцбург». В первой игре была ничья 1:1, а в ответной встрече немцы дома просто уничтожили противника — 7:1.
В чемпионате Германии коллектив Юлиана Нагельсмана мчится к очередной Серебряной Салатнице. На выходных «Бавария» дома скромно одолела «Аугсбург» 1:0, проведя единственный мяч с пенальти.
«Вильярреал»
На групповой стадии «Вильярреал» финишировал вторым в своем квартете, пропустив вперед себя только «МЮ», а опередив «Аталанту» и «Янг Бойз».
За шесть проведенных матчей «подводники» смогли выиграть три из них, раз сыграть вничью и дважды уступив. Причем путевку в плей-офф они заработали в заключительном туре, обыграв в гостях итальянцев со счетом 3:2.
В 1/8 финала «желтые» смогли сенсационно пройти туринский «Ювентус». В первом матче испанцы дома сыграли вничью с оппонентом 1:1, а на выезде смогли добиться победы 3:0.
В чемпионате Испании «Вильярреал» идет на седьмой строке, уступая пять баллов шестой позиции. На выходных он дома расписал мировую с «Атлетиком» 1:1, пропустив первыми в этом поединке.
До этого данные клубы встречались в ЛЧ в сезоне 2011/12. И тогда дважды сильнее была «Бавария» — 3:1 дома и 2:0 на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.27.
На викторию «Вильярреала» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.60.
«Бавария» и на предыдущей стадии плохо провела выездной матч, но дома смогла просто уничтожить соперника. Прогнозируем, что и на этот раз мюнхенцы повторят данный сценарий, выиграв уверенно в родных стенах и пройдут дальше.