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    Мбаппе достиг устной договоренности с «Реалом» о переходе

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе все-таки решил продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

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    Мбаппе и «Реал», по данным источника, достигли устной договоренности о подписании пятилетнего контракта.

    По условиям соглашения француз будет получать 50 миллионов евро за сезон.

    Кроме того, «Реал» выплатит Мбаппе подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

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    • Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.

    Также была информация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.

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