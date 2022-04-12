Мбаппе достиг устной договоренности с «Реалом» о переходе

Мбаппе и «Реал», по данным источника, достигли устной договоренности о подписании пятилетнего контракта.
По условиям соглашения француз будет получать 50 миллионов евро за сезон.
Кроме того, «Реал» выплатит Мбаппе подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.
Также была информация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.