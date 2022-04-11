ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаПризеры известны? Итоги 24-го тура РПЛ
  • 13:05
    • Лукаку пропустит ответный матч с «Реалом»
  • 23:57
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте»
  • 21:34
    • «Ростов» в большинстве разгромил «Локомотив»
  • 20:26
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победителя не выявили
    Все новости спорта

    Генич о Черчесове: На нем где сядешь, там и слезешь

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Известный комментатор Константин Генич признался, что его не удивляют успехи Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии в марте. За шесть туров до конца турнира «Ференцварош» занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на девять очков.

    «Меня давно удивляет, что Черчесов с "Ференцварошем" идет на первом месте, когда он принял команду, которая и шла на первом месте.

    Что касается Станислава Саламовича, то, мне кажется, что на нем где сядешь, там и слезешь.

    И любое давление, неважно какая страна… Думаю, что он бы с этим давлением спокойно справился», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря прошлого года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» добьет «Трактор» на своем льду?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
  • «Болонья» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Летучие мыши» добудут викторию?
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры