Генич о Черчесове: На нем где сядешь, там и слезешь

Известный комментаторпризнался, что его не удивляют успехина посту главного тренера «Ференцвароша».

Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии в марте. За шесть туров до конца турнира «Ференцварош» занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на девять очков.

«Меня давно удивляет, что Черчесов с "Ференцварошем" идет на первом месте, когда он принял команду, которая и шла на первом месте.

Что касается Станислава Саламовича, то, мне кажется, что на нем где сядешь, там и слезешь.

И любое давление, неважно какая страна… Думаю, что он бы с этим давлением спокойно справился», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря прошлого года.