«Фиорентина» в результативном поединке переиграла «Наполи»

В рамках 32-го тура итальянской Серии Австречался с. Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:3.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. На 58-й минуте Дрис Мертенс с передачи Виктора Осимхена его сравнял. Через восемь минут «Фиорентина» вновь вышла вперёд: с точного паса Гонсалеса отличился Нанитамо Иконе. Через шесть минут Артур Кабрал с передачи Юссефа Мале увеличил преимущество «Фиорентины» до двух мячей. На 84-й минуте Осимхен (пас Мариу Руя) отыграл один мяч, но этого было мало. 3:2 — победа «Фиорентины».

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Фиорентина 2:3 Голы: 0:1 Николас Гонсалес (29'), 1:1 Дрис Мертенс (58'), 1:2 Жонатан Иконе (66'), 1:3 Артур Кабрал (72'), 2:3 Виктор Осимхен (84') Наполи: Давид Оспина, Алессандро Дзаноли, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 86'), Фабиан (Дрис Мертенс, 56'), Станислав Лоботка (Диего Демме, 80'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 46'), Пётр Зелиньски, Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 80'), Виктор Осимхен Фиорентина: Риккардо Сапонара (Жонатан Иконе, 65'), Артур Кабрал (Александр Кокорин, 86'), Николас Гонсалес (Хосе Мария Кальехон, 85'), Альфред Дункан (Юссеф Мале, 65'), Софьян Амрабат, Гаэтано Кастровилли, Кристиано Бираги, Игор де Пауло (Лукас Мартинес Куарта, 85'), Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано, Давид Оспина, Алессандро Дзаноли, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 86'), Фабиан (Дрис Мертенс, 56'), Станислав Лоботка (Диего Демме, 80'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 46'), Пётр Зелиньски, Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 80'), Виктор Осимхен Предупреждения: Никола Миленкович (11'), Артур Кабрал (73'), Жонатан Иконе (88')

На 86-й минуте на поле появился нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. Россиянин не играл с 10 января.

«Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А набрав 66 очков, а «Фиорентина» расположилась на 7-й строчке с 53-я балами в активе.