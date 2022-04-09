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    Симеоне: Сегодня мы просто провели не лучший матч

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в матче 31 тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «У нас был только один хороший момент, мы почти ничего не сделали для того, чтобы разбить качественную оборону соперника.

    Всегда легко свалить нехватку концентрации на прошлый матч. Но нет, сегодня мы просто провели не лучший матч, а соперник заставил нас играть в ту игру, которая больше всего подходит ему. И мы не смогли взломать его оборону», — цитирует Симеоне Marca.

    «Атлетико» с 57 очками занимает 4 место в турнирной таблице. «Мальорка» с 29 очками располагается на 17 строчке.

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