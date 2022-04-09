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    Мостовой: Матч с «Арсеналом» будет определяющим для «Спартака»

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Матч во многом будет определяющим для "Спартака". И это немножко комично. Комично, когда мы говорим, что матч с Тулой за семь туров до конца чемпионата может повлиять на будущее "Спартака" в том плане, что клубу придется бороться за выживание в элите.

    Смотришь в таблицу и ужасаешься: такого болельщики красно-белых давно не видели. Не имеет права клуб с таким составом и бюджетом находиться на том месте, где сейчас находится. Но, как видите, такое происходит. Не знаю, достаточно ли хорошо сейчас команда играет, чтобы победить нынешний "Арсенал".

    Но даже хорошее качество футбола не станет сегодня гарантией успеха в противостоянии со многими командами РПЛ. В этом сезоне тот же "Спартак" умудрялся проиграть или потерять очки там, где, судя по рисунку игры, совсем не было к этому предпосылок.

    Против красно-белых играют закрыто, отбиваются и зачастую грамотно ловят на контратаках, реализуя 1–2 момента за матч. Поэтому в ближайшем туре всё будет зависеть от того, сможет ли Тула четко сыграть именно тактически, выжать максимум из себя», — цитируют Мостового «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    Поединок между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» пройдет в Москве 10 апреля.

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