Мостовой: «Химки» могут отобрать очки у ЦСКА

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«ЦСКА по многим показателям выглядит лучше. Но, как видите, "Урал" приехал — и ничья.
Я к тому, что "Химки" тоже внизу таблицы и могут с запредельным настроем создать проблемы, как это сделал "Урал".
Думаю, игра будет колючая. Я жду борьбы и тяжелого матча для ЦСКА. Свои шансы у "Химок" будут, и они могут отнять очки у ЦСКА», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Матч «Химки» — ЦСКА пройдет 9 апреля, начало — в 14:00.
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