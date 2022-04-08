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    Мостовой: «Химки» могут отобрать очки у ЦСКА

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Химками» в 24-м туре РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «ЦСКА по многим показателям выглядит лучше. Но, как видите, "Урал" приехал — и ничья.

    Я к тому, что "Химки" тоже внизу таблицы и могут с запредельным настроем создать проблемы, как это сделал "Урал".

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    • Думаю, игра будет колючая. Я жду борьбы и тяжелого матча для ЦСКА. Свои шансы у "Химок" будут, и они могут отнять очки у ЦСКА», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Матч «Химки» — ЦСКА пройдет 9 апреля, начало — в 14:00.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Химки» — ЦСКА.

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