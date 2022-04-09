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    «Армейцы» исправятся за осечку в прошлом туре

    «Химки» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат России, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    В 24-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против московского ЦСКА. Игра пройдет 9 апреля и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Химки»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» еще с тремя командами делят места с 13 по 16, имея на счету 21 балл. От 12 позиции отставание составляет четыре пункта.

    Подмосковная команда после зимнего перерыва сперва на домашнем поле крупно уступила московскому «Динамо» 0:3 и в гостях «Локомотиву» 2:3. После этого она не проигрывает.

    Коэффициенты матча Химки — ЦСКА

  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
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    Начали «красно-черные» этот период с мировой в родных стенах против «Сочи» 0:0, а затем они поочередно одолели в выездных поединках 1:0 «Урал» и 3:2 «Рубин».

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли только одну встречу из 11 проведенных, три раза команда уступала и аж семь матчей свела вничью.

    ЦСКА

    С 43 зачетными пунктами ЦСКА находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая шесть баллов лидеру, а от второго места отстает на три очка.

    В своей последней игре чемпионата «армейцы» на своем поле расписали ничью с «Уралом» 2:2, уйдя от поражения на 4-й компенсированной минуте матча благодаря пенальти.

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    • Этой ничьей они прервали 6-матчевую победную серию в рамках первенства страны. Четыре из этих выигрышей состоялись в этом году, а всего в этот период москвичи четырежды побеждали всухую.

    Вне родных стен ЦСКА в этом чемпионате провел 11 встреч. В шести случаях команда смогла победить, раз она еще сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

    Последние две очные игры эти команды свели мировыми результатами, а перед этим шесть официальных матчей подряд выигрывали «армейцы».

    Прогноз и ставка на «Химки» — ЦСКА

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

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    На викторию «Химок» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.04.

    В свете борьбы за вторую строку «армейцам» обязательно нужно брать три очка в предстоящей игре, а так как они вполне удачно играют против химчан, то здесь ставим на викторию гостей и ждем, что они пробьют фору в -1.

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    «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Армейцы» исправятся за осечку в прошлом туре
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