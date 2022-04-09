В 24-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против московского ЦСКА. Игра пройдет 9 апреля и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» еще с тремя командами делят места с 13 по 16, имея на счету 21 балл. От 12 позиции отставание составляет четыре пункта.

Подмосковная команда после зимнего перерыва сперва на домашнем поле крупно уступила московскому «Динамо» 0:3 и в гостях «Локомотиву» 2:3. После этого она не проигрывает.

Коэффициенты матча Химки — ЦСКА 1 5.30 X 3.95 2 1.65 Ставка

Начали «красно-черные» этот период с мировой в родных стенах против «Сочи» 0:0, а затем они поочередно одолели в выездных поединках 1:0 «Урал» и 3:2 «Рубин».

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли только одну встречу из 11 проведенных, три раза команда уступала и аж семь матчей свела вничью.

ЦСКА

С 43 зачетными пунктами ЦСКА находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая шесть баллов лидеру, а от второго места отстает на три очка.

В своей последней игре чемпионата «армейцы» на своем поле расписали ничью с «Уралом» 2:2, уйдя от поражения на 4-й компенсированной минуте матча благодаря пенальти.

Этой ничьей они прервали 6-матчевую победную серию в рамках первенства страны. Четыре из этих выигрышей состоялись в этом году, а всего в этот период москвичи четырежды побеждали всухую.

Вне родных стен ЦСКА в этом чемпионате провел 11 встреч. В шести случаях команда смогла победить, раз она еще сыграла вничью и потерпела четыре фиаско.

Последние две очные игры эти команды свели мировыми результатами, а перед этим шесть официальных матчей подряд выигрывали «армейцы».

Прогноз и ставка на «Химки» — ЦСКА

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

На викторию «Химок» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.04.

В свете борьбы за вторую строку «армейцам» обязательно нужно брать три очка в предстоящей игре, а так как они вполне удачно играют против химчан, то здесь ставим на викторию гостей и ждем, что они пробьют фору в -1.