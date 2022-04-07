Безбородов обслужит матч «Спартак» — «Арсенал»

Идеальная «девятка». Волшебный вечер Бензема на «Стэмфорд Бридж»

Мадридский «Реал» одержал гостевую победу со счетом 3:1 над лондонским «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было