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    Безбородов обслужит матч «Спартак» — «Арсенал»

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    Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт РФС.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    9 апреля (суббота)

    «Нижний Новгород» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарев.

    «Химки» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

    10 апреля (воскресенье)

    «Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Антон Фролов; АВАР-1 — Роман Усачев; АВАР-2 — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Уфа» — «Сочи»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Игорь Демешко; АВАР-2 — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Спартак» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Гаряфий Жафяров.

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.

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