«Ливерпуль» добыл легкую победу. Луис Диас постепенно становится центровой фигурой «мерсисайдцев»

«Мерсисайдцы» заложили хороший фундамент перед ответной встречей на домашнем стадионе, а вот шансы хозяев на попадание в полуфинал стремятся к нулю.

Ход матча

2' Матч начался с контроля мяча в исполнении «Ливерпуля».

4' Первый момент у гостей. Наби Кейта с района точки пенальти головой пробил рядом со штангой.

10' Мохаммед Салах вышел на оперативный простор и нанес удар в сторону ворот, однако защитник блокировал выстрел и перевел мяч на угловой.

12' Наби Кейта получил хорошую передачу в штрафной и пробил, правда по центру пошел мяч. Вратарь «Бенфики» справился.

15' После того, как удар Кейта заблокировали, на подборе сыграл Тьяго Алькантара, который в касание пробил, но выше ворот.

17' «Ливерпуль» заработал угловой. Эндрю Робертсон навесил с левого флажка прямо на голову Ибраима Конате, который точным ударом поразил ближний угол ворот соперника.

Ибраима Конате globallookpress.com

19' Наби Кейта нанес удар головой — выше ворот.

23' Первый ответ «Бенфики». Эвертон показал дриблинг и вышел на ударную позицию. Правда пробил чуть мимо. Целил в левый угол.

24' Луис Диас принял пас в штрафной, но пробил по центру и вратарь «Бенфики» отвел угрозу.

34' Трент Александр-Арнольд сделал отличный заброс в штрафную прямо на голову Луиса Диаса. Тот в свою очередь забрал на себя внимание вратаря и в касание сбросил головой на вбегающего в зону 11-метровой отметки Садио Мане. В итоге Мане забил мяч в пустые ворота.

Садио Мане globallookpress.com

39' Луис Диас обошел двух защитников и выстрелил по воротам. Мяч прошел рядом со штангой.

45' Мохаммеду Салаху дали пробить головой в штрафной и вратарю пришлось вступить в игру.

49' Рафа Силва набрал скорость по правому флангу и сделал казалось бы легкий для обороны «Ливерпуля» прострел, но Ибраим Конате ошибся, махнув мимо мяча. Снаряд попал на бегущего сзади Дарвина Нуньеса. Он принял мяч и пробил низом в дальний угол.

Дарвин Нуньес Twitter «Бенфики»

60' «Бенфика» вышла в контратаку. Мяч был передан Эвертону, который с линии штрафной нанес сильный удар низом в левый угол. Алисон среагировал и отбил.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

67' Дарвин Нуньес упал в штрафной «Ливерпуля» после борьбы с защитником соперника, но рефери развел руки в стороны, сигнализируя, что пенальти не будет.

77' Обостряющую передачу Рафы Силвы прервали защитники.

82' Луис Диас выиграл верховую дуэль, но вот пробил неточно.

85' Удар Трента заблокировал защитник «Бенфики».

87' Наби Кейта перехватил мяч в центре поля и развил быструю контратаку. Точным пасом между защитников он вывел один на один Луиса Диаса. Форвард опередил вратаря, положив его на газон, и закатил мяч в пустые ворота.

Луис Диас globallookpress.com

90+5' Игра замедлилась. Много замен и медицинской помощи.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Бенфика — Ливерпуль 1:3 Голы: 0:1 Ибраима Конате (17'), 0:2 Садио Мане (34'), 1:2 Дарвин Нуньес (49'), 1:3 Луис Диас (87') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Жилберто Жуниор, Николас Отаменди, Ян Вертонген, Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва, Адель Таарабт (Суалихо Мейте, 70'), Юлиан Вайгль, Эвертон (Роман Яремчук, 82'), Гонсалу Рамуш (Жоау Мариу, 86'), Дарвин Нуньес Ливерпуль: Луис Диас, Садио Мане (Роберто Фирмино, 61'), Мохамед Салах (Диогу Жота, 61'), Тьяго Алькантара (Джордан Хендерсон, 61'), Фабиньо, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 89'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд (Джозеф Гомес, 89'), Алисон Бекер Предупреждения: Тьяго Алькантара (58'), Адель Таарабт (63')

90+7' Диогу Жота мог забивать четвертый мяч «Ливерпуля», но вратарь «Бенфики» удар отбил. 3:1, ждем ответную встречу на «Энфилд Роуд».

Лучшим игроком поединка был признан форвард «Ливерпуля» Луис Диас. «Он решил исход очень непростого матча в сложной атмосфере. Диас был очень силен и быстр с мячом, уверенно завершил голевую атаку и блестяще отрабатывал в обороне», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Следующие матчи

9 апреля «Бенфика» примет «Белененсеш» в матче чемпионата Португалии. «Ливерпулю» на день позже предстоит поединок с лидером АПЛ «Манчестер Сити».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ответная игра между команда в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 13 апреля на «Энфилд Роуд».

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Как и ожидалось, матч получился трудным. Болельщики здорово поддерживали «Бенфику». Мы знали, что 2:0 — приятное, но не решающее преимущество. Они забили, и игра стала гораздо более открытой. Пожалуй, их вратарь был лучшим игроком в этом матче. Обычно мы забиваем больше [в таких ситуациях], но сегодня не смогли во многом из-за его хороших сейвов.

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес

— Мы хотели добиться большего, но не получилось. Мы не утратили уверенности, что хорошо было видно во втором тайме. «Ливерпуль» — классная команда, но мы ее не боимся. Будем работать, чтобы добиться хорошего результата в ответной встрече.

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму

— Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится гораздо труднее. Мы старались воспользоваться их слабостями в определенные моменты. Второй тайм мы провели лучше первого.

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас

— Гол, который я забил, очень важен, потому что он дает нам хороший задел. Сейчас самое главное отдохнуть. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку «Бенфика» очень непростой соперник, но мы готовы играть с любой командой в любом матче. Наша команда сейчас на ходу, мы знаем, какое у нас преимущество, так что будем готовы.