Эмери: У «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию»

Главный тренер «Вильярреала»верит в успех своей команды в противостоянии с «Баварией» в рамках четвертьфинала Лига чемпионов.

Напомним, что испанский клуб в двух матчах предыдущего раунда был сильнее «Ювентуса».

«"Бавария" сильно отличается от "Ювентуса". Это тоже сильный клуб и явный претендент на победу в турнире, но команда из Мюнхена играет иначе. Наша тактика в этих матчах тоже будет иной. Сейчас нам выпало сражаться с "Баварией". У нас боеспособная команда, и у нас есть шансы взять верх», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.