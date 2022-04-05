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    Эмери: У «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию»

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери верит в успех своей команды в противостоянии с «Баварией» в рамках четвертьфинала Лига чемпионов.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Напомним, что испанский клуб в двух матчах предыдущего раунда был сильнее «Ювентуса».

    «"Бавария" сильно отличается от "Ювентуса". Это тоже сильный клуб и явный претендент на победу в турнире, но команда из Мюнхена играет иначе. Наша тактика в этих матчах тоже будет иной. Сейчас нам выпало сражаться с "Баварией". У нас боеспособная команда, и у нас есть шансы взять верх», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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