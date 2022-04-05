Эмери: У «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию»

Унаи Эмери Фото: globallookpress.com
Напомним, что испанский клуб в двух матчах предыдущего раунда был сильнее «Ювентуса».
«"Бавария" сильно отличается от "Ювентуса". Это тоже сильный клуб и явный претендент на победу в турнире, но команда из Мюнхена играет иначе. Наша тактика в этих матчах тоже будет иной. Сейчас нам выпало сражаться с "Баварией". У нас боеспособная команда, и у нас есть шансы взять верх», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.