ЭСК: Судья должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия(ЭСК РФС) вынесла ряд решений по матчу 23-го тура РПЛ(2:2).

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Урала» на 89-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 90+5-й минуте матча.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 89-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Урал" Рафал Аугустыняк, не успев сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды ЦСКА Егором Ушаковым, сперва совершил контакт с ногой соперника, а следом задержал его корпусом, тем самым препятствуя продвижению атакующего игрока к мячу в собственной штрафной площади.

Вмешательство VAR признано обоснованным, и ошибочное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Егор Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с атакующим игроком "Урала" Лео Гогличидзе, совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда футболист пытался нанести удар по воротам соперника.

По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара нападающего достаточно, чтобы он не смог его выполнить», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.