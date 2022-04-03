«Страсбур» дома обыграл «Ланс»

на своём поле сыграл противв рамках 30-го тура Лиги 1. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 67-й минуте поединка. После того как Пшемыслав Франковски сыграл рукой, арбитр матча назначил пенальти в ворота «Ланса», а Людовик Ажорк уверенно реализовал его выведя «Страсбур» вперед.

На 71-й минуте матча у «Страсбура» была возможность удвоить преимущество в матче, так как арбитр снова назначил пенальти. В этот раз бил 11-метровый Кевин Гемейро, но Жан-Луи Лека смог спасти ворота «Ланса».

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Ланс 1:0 Гол: 1:0 Людовик Ажорк (пенальти) (67') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Антони Каси, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Димитри Льенар (Кароль Фила, 90'), Ибраима Сиссоко, Жан Аолу (Mouhamadou Diarra, 68'), Жанрикне Беллегард, Людовик Ажорк, Кевин Гамейро (Хабиб Мухамаду Диалло, 83') Ланс: Арно Калимуэндо Мюинга, Иньятиус Ганаго (Уэсли Саид, 73'), Давид Кошта (Гаэль Какута, 73'), Пшемыслав Франковский (Дейер Мачадо, 83'), Секо Фофана, Шейк Омар Траоре, Жонатан Клосс (Ibrahima Balde, 83'), Christopher Wooh, Факундо Медина, Жонатан Гради (Патрик Берг, 87'), Жан-Луи Лека Предупреждения: Фредерик Гильберт (5'), Димитри Льенар (27'), Шейк Омар Траоре (30'), Жан Аолу (37')

«Страсбур» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 51 очко, а «Ланс» располагается на 8-м месте с 44 балами в активе.