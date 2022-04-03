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    Шатов: «Урал» мог рассчитывать на большее, но ничья тоже хороший результат

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    Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал судейство в матче 23-го тура с ЦСКА (2:2).

    Олег Шатов
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    Олег Шатов

    В ворота екатеринбуржцев в добавленное время был назначен пенальти, который реализовал Юсуф Языджи. Сам же «Урал» на последних минутах не получил право на 11-метровый после очень спорного эпизода, когда защитник Лео Гогличидзе упал в штрафной площади соперника.

    «Мы бы не согласились на такой счет, если бы нам о нем сказали перед игрой. Играли достаточно хорошо с командой, которая набрала ход. Мы бы могли рассчитывать на большее, но ничья тоже хороший результат.

    Справедливый счет по игре? Думаю, да. У нас были моменты в первом тайме. Мы хотели сохранить счет, но получили пенальти в свои ворота. Будем делать выводы. Сегодняшняя игра — большой толчок для нас. Нам надо добирать очки, чтобы остаться в РПЛ. Мы понимали, что у нас будут шансы. Считаю, что мы показали достаточно качественную игру», — цитирует Шатова «Спорт-Экспресс».

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