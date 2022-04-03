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    Быстров: Лучшим игроком матча ЦСКА — «Урал» был судья

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    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Лучшим игроком матча был судья, дайте ему статуэтку. Все футбольные и не футбольные люди в стране видят повторы, а почему судья их не видит? Сегодня сомнений перед игрой не было, что ЦСКА возьмет три очка, но "Урал" с этим был не согласен.

    Игроки вышли играть в футбол не хуже, а в чем-то даже лучше. "Урал" заслуженно должен был победить, но, к сожалению, на результат начинает влиять судья.

    Он ставит пенальти, что позволяет армейцам сравнять счет, а через минуту за такое же нарушение, где все видят, что это 11-метровый в ворота ЦСКА, он не ставит», — сказал Быстров в эфире телеканала Матч Премьер.

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