Быстров: Лучшим игроком матча ЦСКА — «Урал» был судья

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался о судействе в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Лучшим игроком матча был судья, дайте ему статуэтку. Все футбольные и не футбольные люди в стране видят повторы, а почему судья их не видит? Сегодня сомнений перед игрой не было, что ЦСКА возьмет три очка, но "Урал" с этим был не согласен.

Игроки вышли играть в футбол не хуже, а в чем-то даже лучше. "Урал" заслуженно должен был победить, но, к сожалению, на результат начинает влиять судья.

Он ставит пенальти, что позволяет армейцам сравнять счет, а через минуту за такое же нарушение, где все видят, что это 11-метровый в ворота ЦСКА, он не ставит», — сказал Быстров в эфире телеканала Матч Премьер.