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    Два ассиста Стерлинга помогли «Ман Сити» обыграть «Бернли»

    «Бернли» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт уже на 7-й минуте. Прошла передача на Рахима Стерлинга, который ногой сбросил мяч на Кевина де Брейне, и бельгиец в касание с 5-ти метров расстрелял ворота противника.

    А на 25-й минуте, после передачи Стерлинга, классный удар удался игроку Илкаю Гюндогану — мяч полетел под перекладину и очутился в воротах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (5'), 0:2 Илкай Гюндоган (25') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс, Кевин Лонг, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Джек Корк (Ник Поуп, 71'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил (Максвелл Корне, 46'), Ваутер Вегорст (Эшли Барнс, 81') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Филип Фоден (Габриэл Жезус, 64'), Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Бернарду Силва, 78'), Жоау Канселу, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждение: Ваутер Вегорст (13')

    После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 72 очков и вернула себе лидерство в чемпионате, опережая «Ливерпуль» на одно очко. «Бернли» с 20 очками остался на 19-м месте.

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    В другом матче 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 2:1.

    Хозяева открыли счет на 7-й минуте — отличился Хонни. А на 36-й минуте защитник гостей Эшли Янг срезал мяч в свои ворота.

    «Вилла» получила право на пенальти на 86-й минуте — реализовал его Олли Уоткинс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Астон Вилла 2:1
    Голы: 1:0 Хонни (7'), 2:0 Эшли Янг (автогол) (36'), 2:1 Олли Уоткинс (пенальти) (86') Вулверхэмптон: Жозе Са, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Хонни, Леандер Дендонкер, Жоау Моутинью, Фернандо Марсал, Франсиску Тринкан (Педру Нету, 74'), Даниэл Поденсе (Хван Хи Чан, 68'), Фабиу Силва (Francisco Oliveira, 90') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 74'), Леон Бэйли, Джейкоб Рэмси, Морган Сансон (Дуглас Луис, 72'), Джон МакГинн, Лука Динь (Эшли Янг, 13'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Конор Коди (25'), Джон МакГинн (38'), Хонни (66'), Фернандо Марсал (90 + 2'), Педру Нету (90 + 3'), Эзри Конса (90 + 5')

    «Вулверхэмптон» набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 36 очков и 9-я позиция.

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    В другом матче тура «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

    На 29-й минуте «чайки» получили право на пенальти, но Ниль Мопе не сумел его реализовать.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Норвич Сити 0:0
    Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Паскаль Гросс, Тарик Лампти, Леандро Троссард, Алексис Мак Аллистер, Соломон Марч (Якуб Модер, 83'), Ниль Мопе (Энок Мвепу, 79'), Дэнни Уэлбек Норвич Сити: Милот Рашица (Христос Дзолис, 81'), Теэму Пукки, Кенни Маклин (Киран Довелл, 90'), Пьерр Лис-Мелу (Jonathan Rowe, 61'), Билли Гилмор, Матиас Норманн, Димитрис Яннулис, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Сэм Байрэм, Тим Крул Предупреждения: Тарик Лампти (68'), Кенни Маклин (82')

    «Брайтон» имеет в активе 34 очка и 13-ю строчку, а у «Норвича» 18 очков и последнее, 20-е место.

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