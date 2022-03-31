Роналду: Отправляюсь на свой пятый чемпионат мира с гораздо большими амбициями

Нападающий сборной Португалиипрокомментировал выход своей команды на чемпионат мира в Катаре.

Португальцы вышли на мундиаль через стыковые матчи, обыграв Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

«Есть много способов достичь нужного пункта назначения. Иногда путь может быть не таким прямым, как хотелось бы, но самое главное — добраться туда!

Лично я отправляюсь на свой пятый чемпионат мира и 12-й крупный международный турнир в составе сборной Португалии с тем же энтузиазмом, что и в первый день, но с гораздо большими амбициями, стремлением удовлетворить желание каждого из нас — желание победить!

А пока мы можем улыбнуться с чувством выполненного долга, еще один этап преодолен. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим большего! Мы хотим гораздо большего!

Ради нас, ради Португалии… На пути в Катар!» — написал Роналду в социальной сети.