Тренер сборной Украины: «Подаренный» выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путевку

Главный тренер сборной Украиныотверг идею подарить его команде прямой выход на ЧМ-2022.

В первом стыковом матче отбора украинцы должны сыграть со сборной Шотландии. Победитель этой пары встретится с командой Уэльса.

Ранее журналист издания The Telegraph Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии «отойти в сторону» и отдать свою путёвку на ЧМ-2022 Украине.

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне.

Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку.

Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — сказал тренер в комментарии для «Футбол News».