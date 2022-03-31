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    Тренер сборной Украины: «Подаренный» выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путевку

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    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отверг идею подарить его команде прямой выход на ЧМ-2022.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    В первом стыковом матче отбора украинцы должны сыграть со сборной Шотландии. Победитель этой пары встретится с командой Уэльса.

    Ранее журналист издания The Telegraph Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии «отойти в сторону» и отдать свою путёвку на ЧМ-2022 Украине.

    «Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне.

    Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

    "Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку.

    Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — сказал тренер в комментарии для «Футбол News».

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