Ласарте покинет пост тренера сборной Чили

Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте покинет свой пост после невыхода команды на ЧМ-2022, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Напомним, сборная Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2022 проиграла Уругваю (0:2) и не смогла выйти в финальную часть международного первенства.

Официально об отставке будет объявлено в ближайшие несколько дней. Никакой компенсации выплачивать не придется. Контракт с Ласарте был рассчитан до конца отборочного цикла на чемпионат мира.

По данным источника, не исключается возможность временного пребывания специалиста на посту до конца года, так как в Национальной профессиональной футбольной ассоциации Чили (ANFP) сейчас проходят выборы.

61-летний Ласарте руководил национальной командой Чили с февраля 2021 года.