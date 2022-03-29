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    Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022, Нигерия и Египет остались без мундиаля

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    Сборная Ганы на выезде сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) в ответном матче 3-го раунда отбора на ЧМ-2022.

    Сенегал — Египет
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    Сенегал — Египет

    Гости открыли счет на 11-й минуте — отличился Томас Парти. На 22-й минуте нигерийцы получили право на пенальти, который реализовал Виллиам Трост-Эконг.

    Благодаря гостевому голу после домашней ничьей 0:0 Гана получила право выступить на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

    Этот ЧМ станет для «Черных звезд» четвертым в истории (2006, 2010, 2014).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В другом матче 3-го раунда отбора сборная Сенегала по пенальти прошла команду Египта — 1:0 (3:1 по пенальти).

    Уже на 4-й минуте египетский хавбек Хамди Фати срезал мяч в свои ворота и до конца основного времени счет не изменился.

    Так как в первой встрече Египет победил с аналогичным счетом, то встреча перетекла в дополнительное время, а потом и в серию пенальти.

    Точнее были игроки Сенегала — 3:1. Египтяне не забили три пенальти из четырех, в том числе не смог реализовать свой удар и Мохамед Салах.

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