ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто МанчиниКто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ»
  • 14:56
    • Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
  • 14:25
    • Шамиль Тарпищев заявил, что Кубок Кремля состоится
  • 14:00
    • Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону
  • 13:50
    • Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»
  • 13:20
    • Кьеллини может перейти в МЛС из «Ювентуса» этим летом
    Все новости спорта

    Ван де Бек примет решение о своём будущем после назначения нового главного тренера «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Эвертон
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступающий на правах аренды за «Эвертон», может принять решение о своём будущем в клубе после объявления о назначении нового главного тренера манкунианцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

    Донни ван де Бек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донни ван де Бек

    По информации источника, решающую роль может сыграть назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, под руководством которого ван де Бек уже выступал за «Аякс».

    Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.

    «Эвертон» арендовал 24-летнего ван де Бека в зимнее трансферное окно до конца сезона. В двух матчах за новую команду полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • Португалия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • Польша — Швеция. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Португалия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры