Сантуш: Португалия выиграла первый финал и теперь должна выиграть второй

Главный тренер сборной Португалиивысказался о борьбе за выход на ЧМ-2022 (3:1).

«Такие матчи — это финал. А финалы всегда сложны. Мы выиграли первый, теперь нам надо победить во втором. Вот на чем мы сосредоточимся. Игра с Турцией закончилась. Теперь мы должны сосредоточиться на Северной Македонии. Это будет очень сложная игра. Если им удалось победить Италию, значит, будет очень трудно», — цитирует Сантуша BBC.

Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию со счетом 3:1, а Северная Македония одолела Италию (1:0).

Финальная игра между командами за право участия в ЧМ-2022 состоится в Португалии 29 марта.