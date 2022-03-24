ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто
  • 20:58
    • «Матч ТВ» лишили возможности трансляций матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
  • 18:55
    • Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье
  • 18:30
    • Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми
  • 18:11
    • Сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» лишили возможности трансляций матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Футбол на ТВ ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Чили
    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил об отказе правообладателей из Южной Америки в предоставлении каналу сигнала для трансляций отборочных матчей ЧМ-2022.

    Бразилия — Чили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бразилия — Чили

    «Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу.

    Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

    Таким образом, мы не сможем сегодня показать на "Матче" ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Заместитель Тащина Василий Конов добавил, что это решение не подкреплено никакими юридическими основаниями:

    «Традиционно — никаких юридических оснований для решения по отказу предоставления нам сигнала нет», — сообщил он.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • СКА продолжит выносить «Спартак»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Текстильщик
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры