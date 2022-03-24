«Матч ТВ» лишили возможности трансляций матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

Генеральный продюсерсообщил об отказе правообладателей из Южной Америки в предоставлении каналу сигнала для трансляций отборочных матчей ЧМ-2022.

«Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу.

Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

Таким образом, мы не сможем сегодня показать на "Матче" ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Заместитель Тащина Василий Конов добавил, что это решение не подкреплено никакими юридическими основаниями:

«Традиционно — никаких юридических оснований для решения по отказу предоставления нам сигнала нет», — сообщил он.