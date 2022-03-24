«Рома» готова продать Абрахама клубам АПЛ за 100 млн фунтов

Тэмми Абрахам Фото: globallookpress.com
Абрахам перешел в «Рому» прошлым летом из «Челси» за 40 миллионов евро.
По информации Daily Mail, клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити», проявляют серьезный интерес к 24-летнему футболисту.
«Рома» готова продать Абрахама, но не менее чем за 100 миллионов фунтов.
Отмечается, что у «Челси» есть право обратного выкупа Тэмми за 67 миллионов фунтов.
Абрахам провел в текущем чемпионате Италии 29 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.