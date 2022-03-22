В РФС отреагировали на идею о расширении РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на возможное расширение премьер-лиги до 18 команд.

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы. Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием — перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий.

Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдет на пользу российскому футбол», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, близкие к РФС.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд.