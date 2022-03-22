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    «Грубейшая ошибка». Президент РПЛ раскритиковал назначение Мешкова на матч «Рубин» — «Ростов»

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    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал ошибкой назначение арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» (1:2).

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    «Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь.

    Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку — не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали.

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    • В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. На эмоциональном уровне не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не были особо критическими», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

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