ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 14:41
    • Определились основные претенденты на подписание Дибалы
  • 14:30
    • Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022
  • 10:32
    • Кессиэ прошел медобследование для «Барселоны» и подписал контракт
  • 07:14
    • «Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Я против отказа от госфинансирования

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что не поддерживает возможный отказ от госфинансирования в российском футболе.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть.

  • Президент «Урала»: Я против возвращения на систему «весна — осень»
  • Читайте по теме

    • Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Ранее Иванов рассказал о сложном финансовом положении «Урала».

    «Урал» находится на 13 месте в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Александрова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ван Эйтванк — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры