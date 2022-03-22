Президент «Урала»: Я против отказа от госфинансирования

Президент «Урала»признался, что не поддерживает возможный отказ от госфинансирования в российском футболе.

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть.

Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее Иванов рассказал о сложном финансовом положении «Урала».

«Урал» находится на 13 месте в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.