Президент «Урала» рассказал о финансовых проблемах в клубе

Президент «Урала»рассказал, в каком финансовом положении находится клуб.

«Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям. Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем. Зачем? Будет время — будем рассказывать о наших проблемах.

Я думаю, и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне. Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат», — приводит слова Иванова «СЭ».

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 21 матче.