ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 16:11
    • Гендиректор ЦСКА сообщил, что договорился с Акинфеевым о продлении контракта
  • 15:05
    • Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам
  • 14:53
    • Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА
  • 14:41
    • Определились основные претенденты на подписание Дибалы
  • 14:30
    • Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Флик — об отстранении российских команд: Других вариантов сейчас нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России Сборная России РПЛ Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Уфа Химки ЦСКА Сборная Германии Футбол Германии Между тем
    Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках и отборочных матчах на ЧМ-2022 в Катаре.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Как пример я считаю такие меры правильными. Мне жаль спортсменов, которые теперь отстранены от участия в соревнованиях. Но на данный момент другого выхода нет», — цитирует Флика Stern.

    Ханс-Дитер Флик возглавил сборную Германии в 2021 году. Под его руководством сборная Германии завоевала прямую путёвку в финальный этап ЧМ-2022 в Катаре.

    Ранее он возглавлял мюнхенскую «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Александрова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры