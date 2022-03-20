Шварц высказался о возможном уходе Шиманьски из «Динамо»

Главный тренер «Динамо»после матча 22-го тура РПЛ против(1:1) прокомментировал информацию о том, что полузащитникв ближайшее время покинет команду.

Ранее агент Шиманьски заявил, что его клиент сменит команду либо до 7 апреля, либо по окончании сезона.

«Не стал бы акцентировать внимание на том, что фанаты скандировали мою фамилию и Шиманьски.

Ситуация с Шиманьски всем известна. Не знаю, как она будет развиваться в дальнейшем. Игрок очень важный для нас. Могу сказать, что каждый день общаемся с Шиманьски, очень плотно.

Уверен ли я, что он вернется из сборной? При текущей ситуаци не стал бы забегать вперед», — передает слова Шварца Sport24.