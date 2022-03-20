Осинькин: Очень тяжелая игра с «Сочи», но веселая для зрителей

Главный тренер «Крыльев Советов»дал комментарий после выездной победы над(3:2) в 22-м туре РПЛ.

С 63-й минуты самарцы играли в большинстве: при счете 1:0 в пользу гостей с поля был удален защитник «Сочи» Сергей Терехов.

«Очень тяжелая игра. Но в то же время веселая для зрителей. Когда одна команда ведет 2:0, удаление, пропускаем два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени.

Для зрителей это все очень интересно. Смотрибельно. Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру.

Но я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно.

Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много желтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную.

Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра "Сочи". Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло.

Я отметил голы соперника. Про наши голы я не говорил. Но они получились хорошие. Зиньковский участвовал во всех трех голах. Завтра он едет в сборную. В психологическом плане это очень здорово.

Но надо сказать, что у нас всю неделю не тренировался почти ни Зиньковский, ни Сарвели, ни Солдатенков. По последнему были сомнения до самой игры. Перед игрой разминался еще один игрок. Мы не понимали, сможет ли он сыграть. Хорошо все, что хорошо кончается.

Приятно, что у нас в эту паузу едут в сборную два футболиста. Мы вышли на уровень, когда наши игроки попадают в состав, а не в расширенный список.

Подъем есть. Мы все сделаем, чтобы он продолжился», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».