ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вышел в полуфинал Кубка АнглииУход Абрамовича не повлиял на силу «Челси»
  • 21:56
    • «Ростов» упустил победу над «Динамо»
  • 21:20
    • «Реал» огласил состав на матч с «Барселоной»
  • 17:30
    • Итоговая таблица женского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022
  • 21:58
    • «Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби, Абрахам забил два мяча
  • 21:47
    • Дубль Сона помог «Тоттенхэму» обыграть «Вест Хэм»
    Все новости спорта

    Осинькин: Очень тяжелая игра с «Сочи», но веселая для зрителей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов Сочи РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игонь Осинькин дал комментарий после выездной победы над «Сочи» (3:2) в 22-м туре РПЛ.

    Игонь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игонь Осинькин

    С 63-й минуты самарцы играли в большинстве: при счете 1:0 в пользу гостей с поля был удален защитник «Сочи» Сергей Терехов.

    «Очень тяжелая игра. Но в то же время веселая для зрителей. Когда одна команда ведет 2:0, удаление, пропускаем два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени.

    Для зрителей это все очень интересно. Смотрибельно. Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру.

    Но я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно.

    Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много желтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную.

    Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра "Сочи". Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло.

    Я отметил голы соперника. Про наши голы я не говорил. Но они получились хорошие. Зиньковский участвовал во всех трех голах. Завтра он едет в сборную. В психологическом плане это очень здорово.

    Но надо сказать, что у нас всю неделю не тренировался почти ни Зиньковский, ни Сарвели, ни Солдатенков. По последнему были сомнения до самой игры. Перед игрой разминался еще один игрок. Мы не понимали, сможет ли он сыграть. Хорошо все, что хорошо кончается.

    Приятно, что у нас в эту паузу едут в сборную два футболиста. Мы вышли на уровень, когда наши игроки попадают в состав, а не в расширенный список.

    Подъем есть. Мы все сделаем, чтобы он продолжился», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» наконец-то справится с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Возьмет ли «Аталанта» верх над «Болоньей»?
  • «Болонья» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чья победная серия накроется в Сент-Поле?
  • «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Болонья — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Фиджи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры