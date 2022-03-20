ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» уходит в отрыв от «Динамо»
  • 17:30
    • Итоговая таблица женского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022
  • 17:09
    • Магнитогорский «Металлург» уступил «Авангарду»
  • 16:50
    • «Монако» разгромил «ПСЖ», Бен Йеддер отличился дублем
  • 15:56
    • «Уфа» и «Краснодар» не определили сильнейшего в матче
  • 15:55
    • ЦСКА разгромил «Рубин», Языджи оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Головин прокомментировал разгромную победу «Монако» в матче с «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Монако
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (3:0).

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что "ПСЖ" это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.

  • «Монако» разгромил «ПСЖ», Бен Йеддер отличился дублем
  • Читайте по теме

    • Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счёте. После перерыва игра чуть выровнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счёт 2:0. Считаю, что выиграли по делу. Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определённый отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас всё хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» наконец-то прервет серию неудач в противостоянии с «Реалом»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Динамо» переиграет команду Карпина
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры