Анчелотти прокомментировал матч с «Барселоной» в Примере

Главный тренер «Реала»дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Барселоной» в Примере, который состоится 20 марта.

«Индивидуальность "Барселоны" никогда не меняется, поскольку у клуба есть чёткий стиль. Хави хорошо вписывается в этот стиль, и команда значительно улучшилась под его руководством. Они полноценная команда и играют хорошо. Я считаю, что Хави проделывает хорошую работу. На мой взгляд, футбол — это не только один стиль. Я хочу, чтобы у моих команд была разная идентичность. Я всегда старался использовать стили, в которых мои игроки чувствуют себя комфортно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Поединок 29 тура чемпионата Испании начнется в 23:00 мск на «Камп Ноу».

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