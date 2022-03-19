Божович: «Зенит» был лучше и мог забивать еще больше

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал разгромное поражение своей команды от(0:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что "Зенит" был лучше все время игры. Они могли забивать еще больше.

В первом тайме мы не позволяли создавать так много моментов, как во втором, но все равно "Зенит" владел мячом, наносил больше ударов по воротам.

Мы вообще не могли зацепиться за мяч. Они оказывали очень хорошее давление. Мы не могли выйти из обороны. Просто заслуженная победа "Зенита".

Как собирались взламывать оборону "Зенита"? "Зенит" иногда пропускает через быстрые атаки. Мы хотели иногда играть плотно, хотели попытаться использовать скорость. Пытались использовать контратаки, но не получилось.

Почему выгляди в первом тайме лучше? "Зенит" по статистике всегда больше забивает во втором тайме. Сегодня "Зенит" был на своем уровне, поэтому ничего не получилось», — цитирует Божовича Sport24.