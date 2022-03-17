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    «Цверна Звезда» обыграла «Рейнджерс», но не прошла в 1/4 ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Црвена Звезда Рейнджерс
    «Цверна Звезда» на своём поле принимала «Рейнджерс» в рамках второго матча 1/8 Лиги Европы«. Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в матче был открыт на 10-й минуте игроком "Цверны Звезды" Мирко Иваничем, который получил точную передачу в штрафной площади и точно пробил низом по центру ворот. "Рейнджерс" сравнял счёт на 56-й минуте, Райан Кент получил мяч в штрафной и нанес точный удар в створ ворот.

    Решающий гол поединка был забит на 93-й минуте. Эль Фарду классно исполнил пенальти ударом низом в левый угол ворот.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Црвена Звезда — Глазго Рейнджерс 2:1
    Голы: 1:0 Мирко Иванич (10'), 1:1 Райан Кент (56'), 2:1 Эль-Фарду Бен Набуан (пенальти) (90 + 3') Црвена Звезда: Милан Борян, Кристиано Пиччини (Милан Гаич, 57'), Александар Драгович, Страхиня Эракович, Александар Катай, Мирко Иванич (Nemanja Motika, 72'), Гелор Канга, Секу Саного Жуниор, Милан Родич (Филиппо Фалько, 72'), Охи Энтони Омойджуанфо (Эль-Фарду Бен Набуан, 63'), Милан Павков Глазго Рейнджерс: Альфредо Морелос (Кемар Руф, 80'), Райан Кент (Scott Wright, 90'), Глен Камара, Джо Арибо (Скотт Эрфилд, 68'), Райан Джек (Джеймс Сэндс, 69'), Крис Башам (Борна Баришич, 81'), Calvin Bassey, Леон Балогун, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Аллан Макгрегор Предупреждения: D.Stankovic (16'), Александар Драгович (71'), Александар Катай (83'), Глен Камара (90 + 2'), Милан Павков (90 + 5')

    По сумме двух встреч со счётом 2:4 в 1/4 Лиги Европы прошел "Рейнджерс".

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