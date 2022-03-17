ЭСК РФС: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) пришла к выводу, что пенальти в воротав матче с(2:1) в 21-м туре РПЛ был назначен ошибочно.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Спартак" в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Спартак" Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок команды "Краснодар" Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны игрока команды "Спартак" не было, и судье следовало продолжить игру», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Между тем, ЭСК РФС признал, что арбитр матча Евгений Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара».

«Судья правильно отменил взятие ворот команды "Краснодар", зафиксировав положение "вне игры" после проверки ВАР данного эпизода на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела Шамара Николсона (в данном случае — часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды "Краснодар" Евгений Чернов (в данном случае — плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении "вне игры", отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды "Краснодар" также являются правильными.

Судья правильно отменил взятие ворот команды "Краснодар" после проверки ВАР на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.

Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под "незамедлительностью" понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол. На этом основании комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение ВАР рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле», — объяснили в РФС.