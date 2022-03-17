Стало известно, почему Миранчук пропустит матч с «Байером»

Полузащитник «Аталанты» пропустит ответный матч с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал агент футболиста Вадим Шпинев.

«Леша не полетел на ответную игру с "Байером" по состоянию здоровья. Ничего серьезного нет, все в порядке, просто небольшая пауза», — приводит слова Шпинева Sport24.

Ранее Миранчук пропустил матч 29-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0). В этом сезоне серии А 26-летний россиянин провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Матч «Байер» — «Аталанта» пройдет 17 марта в Леверкузене, начало — в 20:45 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.