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    «Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»

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    Полузащитник «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Correire dello Sport.

    Жордан Верету
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    Жордан Верету

    По информации источника, «сороки» хотят летом подписать француза. Помимо «Ньюкасла», за футболистом следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Милан», но «сороки» являются фаворитами в гонке за Верету.

    Полузащитник выступает за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Фиорентины» за € 17,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Верету сыграл в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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