«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Correire dello Sport

По информации источника, «сороки» хотят летом подписать француза. Помимо «Ньюкасла», за футболистом следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Милан», но «сороки» являются фаворитами в гонке за Верету.

Полузащитник выступает за «Рому» с 2020 года, куда перешёл из «Фиорентины» за € 17,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Верету сыграл в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.